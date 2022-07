Giovanni redde een man uit een brandende auto: 'Wagen stond al vol rook'

Giovanni Riu bedacht zich geen moment toen hij woensdagavond laat een auto tegen een boom zag staan. In de auto zat een jongeman en de auto begon zich te vullen met rook. Giovanni sloeg een raam in, trok de bestuurder uit de auto en zag hoe de auto vrijwel meteen daarna in vlammen opging.

Waar de vrouw een hamertje vandaan haalde, weet Giovanni niet, maar de vrouw drukte deze glashamer in zijn handen. “Er was al veel rook in de auto en de jongen deed niks. Ik sloeg het raam in, deed de deur van het slot en zijn gordel los. Samen met een man hebben we hem uit de auto gehaald en ver van de auto langs de kant gelegd.”

Giovanni (49), een Italiaan uit Dongen, was aan het einde van de avond op weg naar huis van zijn werk bij Italiaans restaurant Il Vicino toen hij op de Hoogstraat in Oosterhout werd aangehouden door een man en een vrouw. “Zij zochten hulp. Er stond een Renault Clio dwars op de weg, die tegen een boom gebotst was. Er zat nog iemand in en de deur was op slot.”

“Ik was bang dat de jongen zou verbranden of stikken in de rook. Toen de auto open was, vloog deze ook meteen in brand. Toen ik de jongen eruit haalde, zag ik al vlammen. Hij had echt veel pijn en riep steeds au, au, au.”

De bestuurder reageerde een beetje op Giovanni, maar kon zelf niks. “Ik heb ooit BHV (bedrijfshulpverlening) gehaald en dus wist ik wel een beetje wat ik moest doen. Stabiel neerleggen en blijven praten met ‘m, zodat ‘ie niet weg zou zakken. Hij zei dat hij twintig was.”

Ondertussen kwamen de hulpdiensten om de brand te blussen en het slachtoffer mee te nemen. “Ik heb heel slecht geslapen vannacht, maar ik ben blij dat ’t gelukt is om hem te redden. Ik moet er niet aan denken dat hij in die auto was blijven zitten.”