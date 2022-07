Omroep Brabant viert verjaardag, muziekfeest met OG3NE en Jan Biggel

Omroep Brabant viert het 25-jarig tv-jubileum: op 1 september 1997 kreeg de omroep die toen nog alleen een radiozender was, er ook een tv-zender bij. En om dat jubileum groots te vieren wordt september een feestmaand, die we aftrappen met een groot muziekfeest. Op dinsdag 30 augustus wordt het ‘Omroep Brabant Verjaardagsfeest’ op het Sint Jansplein in Moergestel gevierd. Met optredens van onder anderen OG3NE, Django Wagner, René Schuurmans, Corry Konings en Jan Biggel.

Het evenement wordt gehouden in Moergestel, maar het wordt ook met camera’s geregistreerd. Vanaf 9 september is het muziekfeest vier vrijdagen achter elkaar, op Omroep Brabant te zien. Omroep Brabant Verjaardagsfeest

Met medewerking van de gezamenlijke horeca Moergestel en de gemeente Oisterwijk zorgen we voor een mooi feest. Met artiesten als OG3NE, Django Wagner, René Schuurmans, Corry Konings, Jan Biggel, John de Bever, Gebroeders Ko, Alpenzusjes, Jeffrey Heesen, Ferry de Lits, Lawineboys, Wilbert Pigmans, Lamme Frans, Pater Moeskroen en vele anderen kan dat ook niet anders. Het Sint Jansplein is open vanaf zes uur 's avonds en de opnames starten om half acht. De toegang is gratis, maar kom op tijd, want vol = vol. Kom bij voorkeur met de fiets of het openbaar vervoer naar Moergestel. Met auto is het mogelijk om te parkeren op de grote parkeerplaats aan De Scheerman. Deze parkeergelegenheid staat duidelijk aangegeven via de vier verschillende aanrijroutes. Een terugblik op 25 jaar Omroep Brabant Televisie

Naast het jubileumfeest, wordt er op tv ook teruggeblikt. In ’25 jaar Brabant op TV’ kijken oud programmamakers en presentatoren terug naar de leukste fragmenten van televisieprogramma’s. Aan bod komen klassiekers, zoals De Wandeling, Olifantendoders en Komt een Aap bij de Dokter. Dit programma is iedere donderdagavond te zien, van 8 september tot en met 10 november 2022. Het team van Brabant Nieuws maakt daarnaast 5 afleveringen met oud-presentatoren. Samen kijken ze terug op memorabele nieuwsmomenten in ‘Een kwart eeuw Brabant Nieuws’. Zowel het grote én het kleine nieuws uit de provincie komt voorbij. Dit speciale programma is te zien van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022, telkens na de reguliere Brabant Nieuws. Bezoek de opnamen en kijk op tv

Kom op dinsdag 30 augustus naar het ‘Omroep Brabant Verjaardagsfeest’ of kijk naar de tv-uitzendingen, te zien op 9, 16, 23 en 30 september. Omroep Brabant is op tv te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN-kanaal 507.