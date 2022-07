Drenkeling dood gevonden na massale zoektocht in haven Willemstad

Hulpdiensten hebben de man die vermist werd in de haven van Willemstad, donderdagochtend dood gevonden in het water. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Er werd in de nacht van woensdag op donderdag een grote zoekactie opgezet om de man te vinden. Hij ging aan boord van een schip en werd sindsdien vermist.

Er werd in de haven onder meer gezocht met een sonarboot en door duikers, zo laat de veiligheidsregio weten. Ook kwam er een helikopter om te helpen bij de zoekactie. Hoe de man precies in het water belandde en overleed, is nog niet duidelijk.

Hij was rond de zestig jaar oud, zei de politie eerder. Over wie hij is, is nog niets bekendgemaakt.

