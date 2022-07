Dodelijk ongeval: rechter doet geen uitspraak want onderzoek deugt niet

Een 25-jarige automobilist reed in november in Rosmalen de moeder van de 33-jarige Dominique dood. Twee weken geleden moest hij voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen. Dominique en haar broer zien hem het liefst lang de cel in gaan, maar ze zullen langer moeten wachten op een uitspraak. De rechter vindt dat er gaten in het politieonderzoek zitten. Voordat hij uitspraak kan doen, moet er beter onderzoek gedaan worden.

Dominique verloor op 4 november haar moeder bij een verkeersongeluk in de Vliertwijksestraat in Rosmalen. Later bleek dat de bestuurder van de andere auto 20 kilometer per uur te hard reed en hasj of wiet had gerookt. Althans, dat stellen de politie en de officier van justitie.

De verdachte uit Vinkel meent dat hij geen schuld heeft. Hij reed op een voorrangsweg.

"Ik ben zo boos op jou dat je jezelf niet aan de verkeersregels hebt gehouden waardoor ik mijn moeder en mijn grootste voorbeeld kwijt ben. Ik hoop dat je dertig jaar mag zitten want die had mijn moeder nog tegoed," zei Dominique tijdens de rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie eiste 12 maanden cel. De rechter kan echter geen beslissing nemen. "Het dossier is summier, soms slordig en op relevante onderdelen onvolledig", meent de rechter.

Joint op vloer of in asbak

Zo zegt een politieagent op het ene moment dat een gedoofde joint op de vloer van de auto lag, elders in het dossier staat dat de peuk in de asbak lag. Ook zou een foto zijn gemaakt van de joint, die foto ontbreekt in het dossier.

Ook zou de man alleen een auto met een automaat mogen besturen en een bril of lenzen moeten dragen bij het rijden, volgens beperkingen bij zijn rijbewijs. De verdachte stelt dat hij een bril droeg op het moment van het ongeval. Hier is geen onderzoek naar gedaan. Ook is niet onderzocht of de auto een automaat had.

Het Openbaar Ministerie moet haar huiswerk opnieuw doen en het dossier op orde maken. De rechter wil meer informatie, onder meer over de wegsituatie, de gereden snelheid en de invloed van de gemeten hoeveelheid drugs in het bloed op de rijvaardigheid bij een ervaren gebruiker.

Nu het onderzoek wordt hervat, is niet duidelijk wanneer dan uitspraak volgt.

