Monumentale lindeboom in Den Bosch is vergiftigd en wordt gekapt

De monumentale lindeboom in het centrum van Den Bosch die volgens onderzoekers doelbewust is vergiftigd, wordt zo snel mogelijk gekapt. De boom aan de Lepelstraat is niet meer te redden. De dader heeft boorgaten in de boom gemaakt, waarin glyfosaat is gegoten. Daardoor sterft de boom af. Datzelfde glyfosaat zit ook in de grond bij de boom.

Malini Witlox Geschreven door