112-nieuws: overval casino Oudenbosch • autobranden in Eindhoven en Nuenen

03.21

Bij een casino aan Varkensmarkt in Oudenbosch is donderdagnacht een overval gepleegd. Dit gebeurde rond kwart over een 's nachts. De gewapende verdachten zouden er met een onbekende buit rennend vandoor zijn gegaan. Er raakte volgens een woordvoerder van de politie niemand gewond bij de overval. Het is niet voor het eerst dat dit casino doelwit is van overvallers.

