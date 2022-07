Huis beschoten in Oss, meerdere kogelhulzen gevonden

Een hoekhuis aan Merelstraat in Oss is donderdagnacht rond halftwee beschoten door iemand met een vuurwapen. In een ruit zijn meerdere kogelinslagen te zien.

Volgens de politie is er alleen sprake van materiële schade en is er niemand gewond geraakt. Of er wel iemand in huis was op het moment dat de schoten werden gelost, is niet bekendgemaakt.

Afzetting

De dader of daders zijn er na de schietpartij vandoor gegaan. De politie is een onderzoek gestart en zette daarvoor een klein deel van de straat voor het beschoten huis af. Daar zijn meerdere kogelhulzen gevonden.

Een agente zocht in de omgeving naar bewakingscamera's, in de hoop dat de schutter op beelden te zien is.