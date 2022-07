Bewoner beschoten huis Oss is vorige week overleden: 'Lijkt op vergissing'

De bewoner van het huis aan de Merelstraat in Oss dat donderdagnacht beschoten werd, is vorige week overleden. Dat laten buren vrijdagochtend weten. "Dit lijkt op een vergissing. "

Een buurman werd 's nachts rond halftwee wakker van de knallen. “Ik hoorde vier schoten", vertelt hij resoluut. "Ik heb ze geteld." Volgens hem was de bewoner van het huis dat onder vuur werd genomen ernstig ziek. "Hij was een jaar of 60, 70. Die man woonde er pas een jaar. Nooit last van gehad.”

"Ik voel me niet echt veilig meer in deze buurt."

Een overbuurvrouw is nogal overrompeld vanwege de schoten. In de ruit van het beschoten hoekhuis zijn meerdere kogelinslagen te zien. “Ik kom net terug van vakantie en dan gebeurt zoiets. Ik heb geen idee waarom iemand dat huis zou willen beschieten. Het lijkt op een vergissing, want die bewoner leeft dus niet meer." Ze voelt zich niet meer echt veilig meer in deze buurt. "De laatste tijd zijn hier meerdere schietpartijen geweest. Die jongen die in april van zijn scooter werd geschoten en overleed, dat gebeurde hier om de hoek. Ik vind het geen fijn idee. Zeker niet met kinderen die op straat willen spelen.”

"Hij lag voor het raam."

Een oudere vrouw, die al 57 jaar in de buurt woont, knikt: "We hebben hier altijd met heel veel plezier gewoond, maar dat wordt minder." Ze heeft ook te doen met de Oekraïners die aan deze straat wonen. "Wat moeten die nu denken?", vraagt ze zich af. "Die kregen deze schoten afgelopen nacht ook mee. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk..." Ze kende de bewoner van het beschoten huis wel. "Hij was gehandicapt en had kwaaltjes. Hij reed op een speciale fiets en zo. Toen kreeg hij ook nog kanker en dat heeft hij niet overleefd. Hij woonde alleen en lag de laatste tijd in de woonkamer. Als deze schietpartij vorige week was gebeurd, dan hadden ze hem kunnen doodschieten, want hij lag voor het raam."

"We hadden dit bij deze man helemaal niet verwacht."

Een andere buurvrouw vertelt dat zij 's nachts meende een brommer te horen, voordat de kogels werden afgevuurd. "Toen begon de hond te blaffen", vertelt ze vanuit haar slaapkamerraam. "We vinden het allemaal zo gek! We hadden dit bij deze man helemaal niet verwacht. Hij was slecht ter been. Ik zag hem regelmatig op de driewieler met zijn hondje buiten. Ik kan niets kwaads over hem zeggen." De dader of daders zijn er na de schietpartij vandoor gegaan. De politie is een onderzoek gestart en zette daarvoor een klein deel van de straat voor het beschoten huis af. Er zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. LEES OOK: Huis beschoten in Oss, meerdere kogelhulzen gevonden Vriend zag Mo (23) sterven op straat: 'Kogels boven oog en in buik' Werd Mo doodgeschoten in een Osse maffiawijk? 'In elke buurt is wel iets'

