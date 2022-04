Werd Mo doodgeschoten in een Osse maffiawijk? 'In elke buurt is wel iets'

De Vogelbuurt in Oss werd donderdag opgeschrikt door een moord op klaarlichte dag. De 23-jarige Mo werd op straat doodgeschoten, tientallen meters van zijn eigen huis. Het stadsdeel in de Schadewijk heeft een beruchte reputatie door onder meer geweldsincidenten. In 2018 greep de gemeente hard in. ‘Een maffiabuurt’, noemde een omwonende het stadsdeel donderdag, maar hoe terecht is dat?

“Het is niet anders dan welke andere wijk, waar dan ook”, zegt Anton Wintjes nuchter. De 67-jarige pensionado heeft al sinds 1986 een knus hobbywinkeltje, waar hij nostalgische radio’s repareert. “Oude meuk”, noemt hij ze lachend. Iedereen kent Anton hier. En andersom. “Mensen komen vaak binnen voor een praatje. Ik woon hier ook graag.”

Zijn zaak ligt op 50 meter van de plek waar Mo in de Leeuwerikhof werd doodgeschoten. “Dat is vreselijk. Het lijken wel Amsterdamse toestanden. Maar de afgelopen jaren was het juist rustig.” In de dertig jaar dat Anton woont in de Vogelbuurt, deel van de Schadewijk, had hij zelden problemen. “Zelfs geen poging tot inbraak.”

Wel had de buurt een paar jaar geleden last van hangjongeren. Ook Anton. “Die stonden dan voor de winkel te klooien. Gooiden bierblikjes tegen het raam. Het vervelende was: dan was het ene groepje eindelijk weg, kwam vervolgens het andere groepje weer. Maar sinds een jaar of twee hebben we eigenlijk nergens meer last van.”

Net nadat Mo donderdagavond op straat aan zijn verwondingen was gestorven, vertelde een geschrokken buurtbewoner dat er in de wijk 'de nodige criminaliteit was'. Het woord maffiabuurt viel. Een vriend van de doodgeschoten jongen sprak over verschillende groepen die er lijnrecht tegenover elkaar zouden staan.

Maar Anton wil van een maffiabuurt niets weten. “In elke buurt is wel iets.”