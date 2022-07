Verdenking van miljoenenfraude bij bedrijf dat vliegende auto's maakt

Het bedrijf PAL-V in Raamsdonksveer dat vliegende auto's bouwt, wordt verdacht van miljoenenfraude. De arbeidsinspectie deed donderdag met de politie een inval en nam een kopie van de administratie mee. Directeur Robert Dingemanse bevestigt de actie van de opsporingsdiensten, maar ontkent fraude. "Ik ben hier enorm door verrast."

Het bedrijf heeft volgens de arbeidsinspectie tijdens de coronacrisis voor miljoenen euro's aan NOW-steun ontvangen. Dit is een tegemoetkoming voor inkomen van personeel, waarmee de overheid wilde voorkomen dat mensen tijdens de coronacrisis massaal werden ontslagen.

Onjuiste informatie

Volgens de arbeidsinspectie heeft de firma echter een omzet van tienduizenden euro's en staat de miljoenensteun daarmee niet in verhouding. "Vermoedelijk zijn de subsidies aangevraagd op basis van onjuiste informatie", schrijft de inspectie.

Tijdens de inval is het bedrijfspand naast de snelweg doorzocht. De administratie, laptops, tablets en telefoons zijn in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

'Niks verkeerd gedaan'

Directeur Dingemanse reageert enorm verrast te zijn door de inval van de opsporingsdiensten. Naar eigen zeggen wist hij al maanden van een onderzoek naar de verkregen NOW-subsidies. "We vinden het ook logisch dat de overheid dit controleert. Het gaat om veel geld. Maar wij hebben niks verkeerd gedaan." Het bedrijf nam volgens Dingemanse bij het indienen van de subsidieaanvragen drie accountants in de arm.

"Als startup is de omzet-aanvraag-verhouding raar. Daarom hebben we de aanvragen steeds laten controleren. Ook in overleg met het UWV, dat de subsidies heeft uitgekeerd. We hebben precies gedaan waar de regeling voor bedoeld was: als die er niet was, hadden we veel mensen moeten ontslaan", stelt Dingemanse. "Omdat we zo zorgvuldig zijn geweest, zie ik het onderzoek met vertrouwen tegemoet."

Fileprobleem oplossen

Het bedrijf PAL-V is bekend om de gelijknamige, vliegende auto die het produceert. Dit zou volgens de firma dé oplossing tegen het fileprobleem moeten worden. Er zijn inmiddels meer dan 100 stuks van besteld.

De ontwikkeling van de vliegende auto duurt al meer dan tien jaar. De eerste leveringen stonden eerst in 2018 gepland, maar inmiddels is er nog geen verkoopbaar product. Dat heeft onder meer te maken met ingewikkelde regelgeving, waar vliegende auto's aan moeten voldoen. Nu hoopt PAL-V dat ze in 2024 worden geleverd.