Jongen (14) opgepakt voor mishandeling waarbij hardloopster pols brak

Een 14-jarige jongen uit Udenhout is donderdag opgepakt voor de mishandeling van een hardloopster. Samen met anderen zou hij dinsdagavond een 33-jarige vrouw hebben belaagd. Hierbij brak ze haar pols.

De verdachte is verhoord en daarna vrijgelaten. Dat is een normale gang van zaken bij minderjarigen. De politie heeft inmiddels meerdere verdachten in beeld. Een woordvoerder roept hen op zich te melden. "Dat is toch beter dan wanneer er thuis ineens een politieauto voor de deur staat en ze mee moeten naar het bureau", zegt hij.

Gips met legerprint

De hardloopster was dinsdagavond in Udenhout aan het trimmen over het Kuilpad. Een groepje jongens rende vervolgens een stuk met haar mee. Volgens de politie werd ze op een gegeven moment door iemand klemgereden op een fiets. Ze werd geduwd, waardoor ze in een sloot belandde. Bij de val brak ze haar pols.

De leeftijd van de jongens wordt geschat op 15 tot 18 jaar oud. Een arm van een van hen zat in het gips, voorzien van een legerprint. De politie maakte de mishandeling woensdag bekend en vraagt getuigen zich te melden.

