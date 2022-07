Wéér slaan overvallers toe bij casino: 'Vorige week nog mislukte kluisroof'

De medewerkers van Players Casino in Oudenbosch proberen de draad weer op te pakken na de gewelddadige overval van donderdagavond. Het zeskoppige team is flink aangeslagen na de brute bedreiging van twee van hun medewerkers met wapens. "Vorige week probeerden ze al bij ons binnen te komen om de kluis leeg te roven, maar dat mislukte. En nu gebeurt het alsnog. Echt, ze deinzen nergens voor terug."

Toen de twee gemaskerde mannen rond sluitingstijd de zaak aan de Varkensmarkt overvielen, waren alle klanten al vertrokken. "Het was rond één uur en mijn collega's wilden net afsluiten toen twee mannen met bivakmutsen naar binnenstormden. De één had een pistool bij zich, de ander een mes", blikt manager Marcel Koolen terug. "De vrouwelijke collega werd bedreigd met het mes en moest onder dwang mee naar beneden. De andere jongen die nog aan het werk was, kreeg een pistool op hem gericht", vertelt Koolen. De slachtoffers werden gedwongen om het alarm uit te schakelen en de kluis te openen. De manager was op dat moment thuis, maar kreeg een seintje dat het alarm bij het casino net was ingeschakeld en vervolgens meteen weer werd uitgezet. Toen wist hij dat er iets flink mis was.

"We moeten de draad weer oppakken maar dit komt hard aan, bij iedereen."

Binnen enkele minuten waren de overvallers weer verdwenen, op de vlucht met een onbekend geldbedrag. Het vrouwelijke slachtoffer kwam bij de overval ten val en heeft nog altijd pijn in haar rug. Verder is er de enorme mentale impact. "Het is schrikken als je de beveiligingsbeelden terugziet. We moeten de draad weer oppakken, maar er is zoveel gebeurd. Dit komt hard aan, bij iedereen", zegt een aangeslagen Koolen.

De politie onderzoekt de overval bij het casino in Oudenbosch (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Een week geleden probeerden onbekenden ook al om er met de inhoud van de kluis vandoor te gaan. "Dat is toen niet gelukt, en we hebben daarna meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen", vertelt de manager. "Mensen kunnen nu na een bepaald tijdstip niet zomaar meer binnenkomen maar moeten eerst aanbellen, zodat we weten wie er voor de deur staat. Maar de overvallers van gisteren sloegen na sluitingstijd toe, net toen onze medewerkers de zaak wilden verlaten." Of het om dezelfde daders gaat, kan hij niet zeggen. "De recherche is volop bezig met onderzoek." Ook in april was het raak in Oudenbosch. Twee overvallers kwamen net voor sluitingstijd binnen en bedreigden klanten en het personeel met een mes. Zij gingen er met een geldbedrag vandoor.

"Dit is een van de weinige plekken waar nog veel cash geld is."

Koolen heeft wel een idee waarom casino's een gewild doelwit zijn. "Dit is een van de weinige plekken waar nog veel cash geld is. Voor ons is het reden om te kijken of we kunnen overstappen naar een kaartsysteem, zodat er geen contant geld meer aan te pas komt."