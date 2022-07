Erik (49) is strijder voor de blote kuiten: 'Zelfs bij -10 een korte broek'

Door weer en wind, het maakt 49-jarige Erik Heirbaut allemaal niet uit. De geboren Belg woont al twintig jaar in Breda en draagt altijd een korte broek. "Ook als het -10 graden is? Natuurlijk."

Wat bezielt iemand om in de kou een korte broek te dragen? Is het zelfkastijding, is het om op te vallen? Het antwoord schuilt volgens Erik Heirbaut in niets anders dan onbaatzuchtige vrijheid. "Dat moet het zijn. Dat gevoel dat je je niets aantrekt van de rest. Dat is vrijheid."

Als strijder voor de blote kuiten draagt Erik al vele jaren een korte broek. "Ik kan me niet echt anders herinneren, maar sinds 2019 heb ik niet één keer een lange broek aangehad. Nu vind ik het echt leuk. Die koude wind tegen je benen, heerlijk."