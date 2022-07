Korte broek op je werk? 'Mag best, maar niet met van die lullige sokken'

Een korte broek aan naar het werk mag best, al ligt het er wel aan wat voor werk je doet. Dat vindt een meerderheid van de lezers van Omroep Brabant. Op Facebook wordt volop gereageerd. "Maar uitgesloten zijn korte sportbroeken."

Bij sommige werkgevers mag je aantrekken wat je wilt, bij anderen moet je bedrijfskleding aan, bij weer anderen is de kledingkeuze vrij, maar zijn korte broeken verboden. Vaak wordt er over gediscussieerd, zeker nu we ons door het vele thuiswerken informeler zijn gaan kleden.

30 of 40 graden. Hoe warm het volgende week ook wordt, we zullen verkoeling moeten zoeken volgens de weerkundigen. Dat kan met ijsjes, water en schaduw, maar ook minder warme kleding kan helpen.

"Ik vind het voldoende kunnen koelen belangrijker dan formele kleding. Niet dat mensen in bikini naar hun werk moeten kunnen, maar een mouwloos shirt en korte broek vind ik prima. En er kunnen protocollen opgesteld worden over kleur en lengte," zegt Tamara op Facebook.

"Iedereen moet zelf weten wat ze graag dragen met dit weer. Maar ik vind wel dat je toch een beetje rekening moet houden met de functie die je hebt. Niet alles kan in korte broek of rok", stelt Marijke.

Geen sportbroek

"Als vrouwen een kort rokje of korte broek mogen dragen, vind ik dat mannen gerust in een bermuda mogen komen werken. Uitgesloten zijn korte sportbroeken", geeft Jeanne de mannen een nuttig advies.

Te kort is niet goed, vindt Patricia. "Niet korter dan knielengte. En het ligt ook aan de functie. Ik zie een minister of advocaat niet echt in korte broek of te korte rok."

"Zolang je je werk maar goed kunt uitvoeren, heb ik liever een advocaat in een korte broek die zijn of haar werk goed doet dan een strak in het pak waardeloze vertegenwoordiger," werpt José tegen.

Lullige sokken

Karin wijst erop dat er andere dingen belangrijker zijn. Wat draag je onder die korte broek. "Het zijn vooral de sokken en schoenen die dan een belangrijke rol gaan spelen." Ellen steunt haar. "Van mij mogen mannen een korte broek, maar niet van die lullige sokken er onder." Anneke vindt: "Kan wel maar dan geen sandalen met sokken."

Kitty is voor korte broeken, mits ze niet te kort of te strak zijn. "Natuurlijk kan het, als het geen retekruiper is."

Sven heeft wel een advies voor werknemers die een lastige chef hebben. "Trek je als man toch ook gewoon een jurk aan? Opgelost."

