In je korte broek naar het werk op hete zomerdagen: kan dat of toch niet?

Het liefste zijn we met dit warme weer allemaal vrij. Lekker een dagje naar het strand of genieten in de tuin. Helaas moeten veel mensen nog werken. Met dit warme weer kunnen vrouwen voor een rok of een jurk kiezen, maar voor mannen laait de eeuwige discussie weer op: mag je op je werk een korte broek aan?

Thijs den Ouden Geschreven door

“Je kan niet zeggen: een korte broek kan wel of kan niet", vertelt trainer in omgangsvormen Lilian Woltering. “Het ligt echt heel erg aan je werk. Voor een tuinman kan het wel, maar voor een tandarts niet.” De discussie komt wel steeds vaker voor en corona is daar een van de oorzaken van, vertelt Woltering. “Voor corona waren we ons als steeds informeler aan het kleden, maar door dat thuiswerken zijn mensen er nog meer aan gewend geraakt. Veel dingen die voor de coronatijd echt uit den boze waren, zie je nu veel meer. De grens is vager geworden.”

"Kleed je naar de situatie."

Of we over tien jaar nog informeler naar ons werk gaan, weet de trainster niet. “Ik denk zelf dat het een soort golfbeweging is. Als je kijkt naar de hippietijd deed iedereen gewoon waar hij zin in had. Daarna is het weer veel formeler geworden. Nu gaan we weer naar informeel. Het gaat steeds op en neer." Woltering heeft één duidelijk boodschap. “Kleed je naar de situatie. Ga jezelf na: Wat is mijn doel en pas mijn kledingstijl hierbij.”

"We hebben wel een hitte protocol."

Of jij een korte broek aan mag naar werk, ligt dus helemaal aan je werkgever. Hoe zit dit bij Brabantse bedrijven? Bij de Efteling mag het personeel bijvoorbeeld geen korte broek aan. “Ze moeten gewoon bedrijfskleding aan", laat een woordvoerder weten. "We hebben wel een hitteprotocol." Daarin staat onder meer dat het personeel meer korte pauzes krijgt, dat er bouillon en zonnebrandcrème aanwezig is en dat er meer gerouleerd wordt met diensten binnen en buiten.

"We hebben gewoon airco in het hele gebouw."

Het personeel van Stadscafé Spijker in Eindhoven hoeft gelukkig niet te smelten. “Als het zo warm wordt, mag het personeel hier gewoon een korte broek aan. Iedereen moet wel dichte schoenen aan, maar dat komt door veiligheid.” Ook bij ASML mag het personeel gewoon met korte broek naar het werk komen. “Bij ons is daar geen discussie over”, vertelt Monique Mols. "Het ligt natuurlijk wel een beetje aan je baan. Als jij klanten ontmoet, doe je een pak aan.” “Een echte regel is er niet. Maar als ik vind dat iemand in mijn team zich niet gepast kleedt, dan spreek ik die aan.” Mocht je dan in pak rondlopen bij ASML heb je wel geluk. “We hebben in het hele gebouw gewoon airconditioning.”

"Als het maar modisch is."