Thijs vond Femke na 15 jaar terug en vroeg haar onder water ten huwelijk

Toen ze dertien jaar oud waren vroeg Thijs onder water aan Femke in het zwembad van camping TerSpegelt in Eersel of ze verkering met hem wilde. Met handgebaren. Dat wilde ze wel. Maar zoals dat gaat met vakantieliefdes, verwaterde het contact tussen de twee na de zomer. Tot vijftien jaar later, toen bloeide de liefde weer op. "Ik stuurde haar een Facebookberichtje, 'of ze nog wist wie ik was?' Daarna ging het snel."

Thijs Verdaas (36) komt uit Rijen en Femke Ossenblok (36) uit Oud Gastel. Ze stonden allebei met hun families in 1998 op hetzelfde veldje op de camping in Eersel. "Na die vakantie hebben we elkaar nog twee keer gezien. Femke is met haar broertje en nichtjes een keer bij ons geweest en ik ben samen met mijn broer bij haar thuis geweest toen ze jarig was. Voor mijn gevoel was dat toen de andere kant van de wereld. Lang in de auto en ook geen contact via mobiele telefoon of internet."

Na een discussie met zijn broer over jeugdvriendinnen zocht Thijs vijftien jaar na die bewuste vakantie via Facebook weer contact met Femke. Een paar berichtjes later stond de eerste afspraak in Oud Gastel al gepland. "Dat was erg leuk. Ze had zelfs mijn verjaardagskaart en de ketting die ik had gegeven nog bewaard. En het mooie was dat haar moeder mij nog herkende na al die jaren."

Zowel Thijs als Femke bewandelde in de jaren die volgden een ander levenspad. Ze kregen andere relaties, studeerden respectievelijk bouwkunde en diëtetiek en woonden op verschillende plekken in het land. "Maar eigenlijk, zo bleek achteraf, waren we elkaar nooit vergeten. Wel uit het oog, maar niet uit het hart."

Van het een kwam het ander. Thijs was op dat moment een huis aan het bouwen in Rijen. Toen het af was zijn Femke en hij daar gaan samenwonen. "Het voelde vanaf het begin weer vertrouwd."

Als ze drie jaar later op snorkelvakantie zijn op de Azoren, heeft Thijs het plan om Femke ten huwelijk te vragen. "Ik heb dat ongeveer op dezelfde manier gedaan als in het zwembad in Eersel. Ik had een geplastificeerd hartje bij me met de tekst: 'Wil je met me trouwen?' Femke wilde eerst niet het water in omdat het te koud was. Maar toen Thijs vertelde dat er bijzondere vissen te zien zijn, ging ze overstag. "Toen ze het kaartje onderwater zag, zei ze gelijk 'Ja!'."

Inmiddels is het stel vijf jaar getrouwd. In Oud Gastel verrijst hopelijk binnenkort een nieuw liefdesstulpje. "Overigens zeggen we altijd dat we nu 24 jaar verkering hebben. Want het is niet duidelijk of het destijds wel is uitgemaakt."

