Gewapende man loopt door Tilburg, schiet in de lucht en berooft duo

De politie kreeg vrijdagnacht drie meldingen binnen over een man die met een vuurwapen door het centrum van Tilburg zou hebben gelopen. In de Burgemeester Brokxlaan en aan het Dudokhof zou in de lucht geschoten zijn.

Rond halftwee 's nachts waarschuwde een bewoner van het Dudokhof de politie nadat hij knallen hoorde op straat. Toen hij uit het raam keek, zag hij de verdachte daar lopen. Plastic tas

Wat later kreeg de politie ook een melding van iemand die deze man met een pistool zag lopen in de Burgemeester Brokxlaan. Tussen deze twee locaties, op de Lange Nieuwstraat, zagen twee jonge mannen de verdachte op hen aflopen. Hij had een plastic zak bij zich. Toen hij voorbij de twee liep, haalde hij daar het vuurwapen uit. Dat richtte hij op een van de jonge mannen en hij eiste geld. Toen ze dat niet bij zich bleken te hebben, pakte de dader de telefoon van een van hen af. Vervolgens liep hij verder. Op het moment dat de slachtoffers zich omdraaiden om zich uit de voeten te maken, hoorden zij twee luide knallen. Vermoedelijk waren dit schoten uit het pistool van de verdachte. Signalement

De politie heeft met veel eenheden naar de verdachte gezocht, onder meer met een hond, maar heeft hem niet gevonden. Het zou gaan om een blanke man met donkerblond haar die zwarte kleren droeg en een zwart petje met klep. Hij wordt zo'n 1,70 meter lang geschat en tussen de 25 en 28 jaar oud.

De gewapende man werd niet aangetroffen (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Foto: Toby de Kort/SQ Vision