Onderzoek naar gewapende man die door Tilburg loopt en in de lucht schiet

De politie kreeg vrijdagnacht drie meldingen binnen over een man die met een vuurwapen door Tilburg zou hebben gelopen. In de Burgemeester Brokxlaan en aan het Dudokhof zou in de lucht geschoten zijn.

Op de Lange Nieuwstraat zou iemand beroofd zijn door iemand met een vuurwapen. Het is niet duidelijk of het hier om dezelfde verdachte gaat en of het vuurwapen echt is. Plastic tas

De politie heeft met veel eenheden gezocht, onder meer met een hond, maar heeft de verdachte niet gevonden. Het zou gaan om een blanke man die zwarte kleren droeg en een zwart petje. Hij wordt zo'n 1,70 meter lang geschat. Hij was alleen en zou het grote zwarte pistool bij zich hebben gedragen in een plastic tas.

De politie deed met meerdere eenheden onderzoek naar de gewapende man in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Foto: Toby de Kort/SQ Vision