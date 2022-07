Arie ziet zeehond in het Wilhelminakanaal: 'Ik schrok me kapot'

Arie Krijnen uit Oosterhout schrok zich een hoedje zaterdagochtend. Hij zat rustig aan de kant van het Wilhelminakanaal in Oosterhout te vissen toen hij ineens een zeehond zag. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Arie vist al meer dan veertig jaar. Zaterdagochtend pakte hij voor het eerst sinds een lange tijd de hengel weer eens uit de schuur om langs de kant van het Wilhelminakanaal te gaan zitten. “Ik ga daar niet zo vaak vissen. Ik had m'n vaste hengel weer eens gepakt en dacht: ik ga niet zo ver rijden en blijf lekker in Oosterhout.”

Arie had niet meteen door wat hij gezien had. “Ik zag wat voorbijkomen en dacht: wat is dat nou? Een snoek kon het niet zijn, want hij was veel dikker. Eerst dacht ik misschien een meerval, want die komen ook steeds vaker voor. Toen keek ik naar z'n kop en die was veel ronder dan de kop van een meerval.”

De echte bevestiging kreeg Arie niet veel later. “Hij keek ineens omhoog. Ik keek recht in van die grote ronde zwarte ogen. Ik schrok me kapot. Hij schrok van mij en plonsde weg. Ik heb nog even rondgekeken of zijn kop nog boven het water uitkwam, maar helaas niet.”