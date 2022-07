Tranen op laatste avond seksclub Diana: 'Mijn dochter zou het overnemen'

Huilende meiden, treurende klanten en de eigenaren Jan en Ruud Siemons die met een brok in de keel iedereen bedankten: Club Diana in Zundert is niet meer. Na 44 jaar sloot vrijdagavond de beroemdste seksclub van Nederland voor de laatste keer de deuren omdat het niet meer kan concurreren met de illegale prostitutie. "Er zijn geen doden gevallen, maar het voelt alsof de ziel uit het pand weg is."

Het was heel de dag druk geweest, maar het laatste uurtje was er voor de eigenaren en medewerkers alle tijd om afscheid te nemen van elkaar en van Club Diana , het vroegere Sauna Diana. "En dat was best emotioneel", zegt Jan Siemons, die de seksclub vrijdag met zijn broer Ruud voor altijd op slot gooide. "Normaal mogen de dames niet drinken, maar we hebben gister wel een borrel gedaan."

"Het blijft pijnlijk dat we de zaak moeten opgeven omdat de overheid niet handhaaft."

Met een drankje in de hand vormden de acht aanwezige dames een kringetje en werd er een woord van dank uitgesproken door de eigenaren Jan en Ruud. "Sommige dames moesten huilen", vertelt Jan Siemons een dag later. "En zelf moest ik ook wel even slikken. Er zijn natuurlijk geen doden gevallen, maar het blijft zeer pijnlijk dat we de zaak moeten opgeven. Het voelt nu alsof de ziel uit het pand weg is." Jan en Ruud sluiten, volgens eigen zeggen, de deuren noodgedwongen. Er valt voor hen legaal geen geld meer te verdienen met een seksclub. Klanten zijn er genoeg, maar het is lastig om aan vrouwen te komen. Die werken tegenwoordig steeds meer in de illegaliteit zodat er geen belasting betaald hoeft te worden. "Wij kunnen niet concurreren met de dames die in de illegaliteit werken", vertelt Jan Siemons. "Want die dragen geen sociale lasten af. Omdat de overheid niet handhaaft, is er voor ons gewoon geen toekomst meer." Naast de illegale prostitutie zijn het ook de voorbije coronacrisis en de torenhoge energieprijzen die de broers Siemons de das om doen. Het zwembad in de club moet bijvoorbeeld permanent verwarmd worden en dat kost tijdens de huidige energiecrisis bakken vol met geld.

"Club Diana was een aangename plek om te werken."

Met de sluiting van de seks- en relaxclub gaat ook een familiebedrijf ter ziele. "Het voelt echt als een einde van een tijdperk", besluit Jan. "Mijn dochter zou het bedrijf hebben overgenomen, maar die moet nu wat anders gaan doen." "Net als de meisjes die hier werken. Het wordt voor hen lastig om iets gelijkwaardigs te vinden, want het was een aangename plek om te werken." LEES OOK: Sluiten seksclub Diana moeilijk voor eigenaar Jan: 'Strijd niet te winnen' Einde van een tijdperk: Club Diana in Zundert na 44 jaar dicht