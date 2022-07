Op zoek naar een (bus)baan: potentiële chauffeurs maken ritje met stadsbus

Er is een groot tekort aan buschauffeurs in Eindhoven. Zo groot dat vanaf september de roosters niet meer ingevuld kunnen worden als er niet snel nieuwe chauffeurs gevonden worden. En daarom mochten potentiële buschauffeurs zaterdag een echt ritje in een stadsbus maken, door het centrum van Eindhoven. "Door vergrijzing en doordat de werving tijdens corona stil heeft gelegen hebben we nu een groot tekort", weet woordvoerder Fred Tilburgs te vertellen. "En we moeten in de regio Eindhoven concurreren met een hoop grote bedrijven en dat maakt het lastig." Verslaggever Noël van Hooft waagde ook een ritje en kreeg meteen een baan aangeboden.