Deze PSV-legendes krijgen een plekje in de gloednieuwe Walk of Fame

PSV heeft zijn topvoetballers geëerd met een plekje in de splinternieuwe Walk of Fame in het Philips Stadion. Fans mochten stemmen op welke PSV'ers een plaats verdienden in deze eregalerij. Luc Nilis, Phillip Cocu, Hans van Breukelen en Berry van Aerle waren zaterdagmiddag aanwezig om de voet- en handafdrukken te onthullen tijdens de PSV FANdag.

Luuk van Grinsven Geschreven door

Luc Nilis:

“Nooit verwacht dat ik zo’n speciale plek zou gaan krijgen in dit stadion. Ik wist natuurlijk dat ik goed lig bij de fans, maar op deze manier is het wel heel bijzonder.” Phillip Cocu:

“Heel bijzonder en een heel mooi initiatief. Eervol om zo’n plek te hebben in het stadion.” Hans van Breukelen:

“Ik voel het als een hele grote eer dat supporters mij hebben gekozen om in de Walk of Fame te zetten. Een mooiere waardering kun je niet krijgen. Zeker omdat we hier zoveel goede keepers hebben gehad maakt het me heel trots.” Berry van Aerle: