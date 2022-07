Frédérique Matla slaat hockeysters naar de finale van WK: 'Trots en blij'

Frédérique Matla. Wie anders heeft het Nederlands vrouwenhockeyteam aan een plaats in de finale van het wereldkampioenschap geholpen. De topscorer van Oranje en HC Den Bosch maakte in het derde kwart van de halve finale tegen Australië de enige treffer. Het duel werd afgewerkt in het Spaanse Terrassa.

Nederland en Australië maakten er ondanks de hitte een boeiende ontmoeting van. Matla knalde raak uit de elfde strafcorner van de Nederlandse ploeg.

'Gevochten voor iedere meter'

"Ik ben trots en blij voor het hele team dat we de finale gehaald hebben", zei de aanvaller na afloop bij Ziggo Sport. "Het was een taaie pot, waarin we heel weinig hebben weggegeven en gevochten hebben voor elke meter. Dat ik als enige heb gescoord? Daar ben ik niet mee bezig. Maar wel fijn dat die ene treffer voldoende is geweest. We hadden die goal nodig om iets meer vertrouwen te krijgen", vertelde Matla.

Voor de 25-jarige spits, die zich dit WK nog niet heeft weten te onderscheiden, was het pas haar derde doelpunt van het toernooi. Ze was twee keer trefzeker in de openingswedstrijd tegen Ierland, maar in de drie daaropvolgende duels kwam ze niet tot scoren.

Dubbel feest voor Lidewij Welten

Voor Lidewij Welten, haar teamgenote bij HC Den Bosch, betekende de zege een dubbele reden om blij te zijn. De vaak onnavolgbare sterspeler is deze zaterdag 32 geworden.

Tegenstander van de Nederlandse titelfavoriet in de finale wordt de winnaar van het duel tussen Duitsland en Argentinië, dat later deze avond wordt gespeeld. Die eindstrijd begint zondagavond om half tien. Oranje had zich eerder in eigen land voor de halve finale geplaatst door de drie groepswedstrijden en de kwartfinale te winnen.

Het is voor de dertiende keer in totaal en de zevende maal op rij dat de Nederlandse hockeysters om het wereldgoud gaan spelen. Ze zijn ook titelhouder. Bij winst is de negende wereldtitel een feit.