Er is verkoeling in aantocht, maar eerst moeten we die 40 graden doorstaan

Goed nieuws voor mensen die niets moeten hebben van de hitte die eraan zit te komen. Na woensdag koelt het af tot 24 of 25 graden, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "En dat weer lijkt langere tijd aan te houden."

Maar tot die tijd wordt het warm. Of beter gezegd; heet. "Maar 40 graden, daar komen we deze zondag nog niet bij in de buurt", vertelde Wouter zondagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Zelfs niet in de buurt van 30 graden. We komen 's middags op de meeste plaatsen uit op 27 graden. Het is prachtig, zonnig weer en er staat maar weinig wind. Ik denk dat dit voor veel mensen een ideale zomerdag zal zijn."

"Het zal echt heet aanvoelen."

Wie dat wil, kan nog tot diep in de avond buiten zitten. "Het blijft nog lang 24 of 25 graden. Afgelopen nacht was het nog koud, maar komende nacht zeker niet. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 16 graden, maar je merkt duidelijk dat de lucht een stuk warmer is dan de afgelopen dagen." Maandag komen we in echt hete lucht terecht. "Dan wordt het op veel plaatsen 34 of 35 graden, denk ik." Volgens Wouter zullen er nauwelijks temperatuurverschillen merkbaar zijn tussen het oosten en westen van de provincie. "Omdat de warmte uit het zuiden komt. Daarbij is er volop zon en opnieuw heel weinig wind. Het zal echt heet aanvoelen."

"Het wordt een dinsdagnacht om buiten te slapen."

Dinsdag wordt het nog een tandje erger. "Dat wordt in ieder geval de warmste dag van komende week en misschien van deze zomer. Dan gaan we naar temperaturen van 36 tot 38 graden. Het is niet uitgesloten dat het langs de grens met België lokaal 39 of zelfs 40 graden kan worden. Dat is een goede reden om inspanning overdag te vermijden." Vanaf dinsdagavond neemt langzaam de bewolking toe. "Dit betekent wel dat we een heel warme nacht gaan krijgen. Ik denk het tijdens dat de nacht naar woensdag plaatselijk 23 of 24 graden kan blijven. Echt zo'n nacht om buiten te slapen."

"Woensdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe."