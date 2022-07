Man (28) opgepakt die vrijdagnacht schietend door Tilburg liep

De politie heeft zaterdagnacht de man aangehouden die ervan wordt wordt verdacht de nacht daarvoor schietend door het centrum van Tilburg te hebben gelopen. Daarbij beroofde hij twee jonge mannen van een telefoon.

Medewerkers van het team Cameratoezicht in Tilburg zagen zaterdagnacht een man rondhangen bij een horecazaak aan de Besterdring in Tilburg. Zij herkenden hem als de dader van de straatroof van een nacht daarvoor, zo meldt de politie zondag.

Gestolen telefoon gevonden

Een eenheid van de politie ging vervolgens naar de Besterdring waar ze de man, een 28-jarige Tilburger, klem reden en aanhielden. Bij een doorzoeking in zijn huis vonden agenten even later twee imitatie wapens, waaronder het alarmpistool waarmee de man de nacht ervoor de schoten loste. Ook werd de gestolen telefoon gevonden.

De man is aangehouden en zit nog vast, zo meldt de politie zondag.

LEES OOK: Gewapende man loopt door Tilburg, schiet in de lucht en berooft duo