Het opvallende loopje van Peter Gillis gaat viral dankzij Bram Krikke

Peter Gillis, we kennen hem vooral van zijn realityserie Massa is Kassa, zijn oneliners als ‘hatseflats' en ‘foxwild’ en zijn opvallende loopje. Radio-dj en YouTuber Bram Krikke heeft de manier waarop Gillis door zijn vakantiepark flaneert tot in perfectie weten te imiteren. En hij is zo succesvol, dat hij de grote man zelf en zijn zoon Mark zover kreeg om met hem mee te wandelen.

Gedrieën lopen ze over het terrein van vakantiepark Prinsenmeer, linkerhand in de broekzak, cowboyhoed op het hoofd, de bewegingen volledig synchroon. De filmpjes zijn een hit op TikTok en Instagram. In korte tijd is de video waarin het drietal te zien is al 320.000 keer geliked en de lovende reacties blijven binnenstromen. Ook Peter Gillis zelf reageerde: "Je leert snel!! Word er foxwild van.”

