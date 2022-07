Geen Vierdaagse, maar een Driedaagse: wandelaars starten pas woensdag

De Vierdaagse van Nijmegen start niet op dinsdag, maar op woensdag. Dat heeft de organisatie van de Vierdaagse besloten nu er voor de eerste wandeldag, de dinsdag, extreme hitte wordt verwacht. De maatregel werd zondagmiddag in een persconferentie in Nijmegen bekendgemaakt. Het besluit betekent dat de Vierdaagse niet uit vier, maar uit drie dagen zal bestaan.

"Een unieke en historische beslissing", zei marsleider Henny Sackers. Dinsdag is het volgens hem 'code rood' voor het Rijk van Nijmegen en de Betuwe, waar de Vierdaagse die dag doorheen zou trekken. Alternatieve hittescenarios die de organisatie heeft, zijn daarvoor niet toereikend, gaf hij aan.

Alle weerbureaus voorzien dat de temperatuur dinsdag oploopt tot boven de 35 graden Celsius. Van belang is volgens de marsleider hoeveel wind er onderweg staat en hoe hoog de luchtvochtigheid zal zijn, zo gaf hij eerder al aan. Door het lopen raken de wandelaars, onder wie steevast duizenden Brabanders, zeer verhit en het lichaam moet die warmte kwijt kunnen.

Hitteprotocol

De Vierdaagse beschikt al jaren over een speciaal hitteprotocol. Daarin staan maatregelen als eerder starten of later finishen, de route inkorten, militairen zonder bepakking laten lopen en dus een wandeldag doorstrepen. Dit protocol is opgesteld nadat in 2006 twee lopers overleden na een eveneens zeer warme eerste wandeldag. Het werd toen 34 graden Celsius. Of de lopers door de hitte bezweken is nooit vastgesteld. De Vierdaagse werd afgelast.

De omstandigheden dinsdag zijn nóg slechter, zo werd tijdens de persconferentie benadrukt. Met voorspelde pieken van 39 graden wordt waarschijnlijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in de geschiedenis van het wandelevenement. Vanwege de extreme hitte wordt de te verwachten druk op de zorg te hoog om een veilige wandeldag te kunnen organiseren. De hele Vierdaagse een dag opschuiven, is organisatorisch niet te doen, gaf de organisatie aan.

Burgemeester Bruls

"De organisatie heeft een moeilijk besluit moeten nemen. Ik heb alle begrip voor hun besluit dinsdag niet te starten. De veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers staat voorop. Laten we ons richten op de andere drie dagen en er dan een mooi wandelfeest van maken", zo zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen tijdens de persconferentie.

Bij het nemen van de beslissing zijn onder meer de medische dienst van het evenement, een inspanningsfysioloog, een sportpsycholoog en het Rode Kruis betrokken geweest. Ruim 42.000 wandelaars hebben zich ingeschreven voor de 104e Vierdaagse.

Marsleider Sackers raadt lopers ten stelligste af om dinsdag op eigen gelegenheid toch te gaan lopen. Er is geen enkele voorziening onderweg, ook geen medische zorg, benadrukte hij. Lopers krijgen na drie succesvolle dagen lopen wél een Vierdaagsekruisje. De reglementen voorzien in een dag uitval, aldus het bestuur.

Start woensdagmorgen

De Vierdaagse start nu woensdagmorgen vroeg met het parcours dat richting Wijchen voert. In Nijmegen is het die dag Roze Woensdag. Veel lopers gaan die dag ook roze gekleed. De Brabantse dag is traditioneel de laatste dag van de Vierdaagse. Voor die slotdag heeft de aanpassing die vandaag bekend werd geen gevolgen.

