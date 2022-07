'Ben nu een echte Kattûhmeppâh', Tom Beugelsdijk maakt tour door Helmond

"Vanaf nu ben ik een echte 'Kattûhmeppâh!" Het' klinkt met zijn accent een beetje apart, maar Hagenees Tom Beugelsdijk lijkt zich al helemaal thuis te voelen in Helmond. De iconische voetballer van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam tekende dit weekend verrassend een driejarig contract bij eerstedivisionist Helmond Sport.

Gretig gaat hij op de foto met voetbalfans. Al kijkt hij even vreemd op als iemand hem 'Even kiek'n!' vraagt, terwijl een telefoon voor het gezicht van het ADO-icoon wordt gehouden. De Helmondse taal is even wennen voor Beugelsdijk. Dit klinkt toch heel anders dan het Haags.

Beugelsdijk loopt onder meer door het centrum, langs de bekende kubushuizen - "Heel aparte huisjes, wel mooi!"- en stadion De Braak en stopt even als hij in een straat levensgrote portretten ziet hangen van een aantal legendarische Helmondse voetballers. Ja, die kent hij wel. "Wilfred Bouma, de 'gebroeders Kerkhof'..." Als iemand hem toeroept dat zijn portret daar in de toekomst bij moet komen te hangen, lacht Beugelsdijk. "Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou een hele eer zijn, zeker weten! Een paar kopballetjes makûh!"

