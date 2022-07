Diégo (20) drumde nummer met The Killers in volle Ziggo Dome: 'Surreëel!'

Het zal je maar gebeuren. Je bent 20 jaar oud, studeert muziek en dan vraagt de bekende Amerikaanse band The Killers jou in een volle Ziggo Dome op het podium om een nummer mee te spelen. Dit overkwam zaterdagavond Diego uit Heeswijk-Dinther. Zonder enig spoor van zenuwen drumde hij mee met 'For reasons unknown'.

"Nou, het was niet helemáál zonder zenuwen hoor", lacht Diégo de ochtend na het memorabele optreden. "Maar ik moet eerlijk zeggen dat het me meeviel hoe eng het was."

Hij studeert in Eindhoven, aan het Rock City Insitute. "Dat is een mbo-muziekopleiding. Ik heb zelf het VWO gedaan, maar ik gebruik dit als opstapje naar het conservatorium in Tilburg, Rotterdam of Amsterdam. Ik heb dus wel vaker opgetreden met bands, maar dat is voor maximaal driehonderd of vierhonderd man. Dit was voor 15.000 mensen!"

Dat is wel even wat anders. "Ja, maar het voelde niet zo. Het was vooral spannend omdat die wereldberoemde gasten erbij stonden. Ik had er niet per se last van dat er heel veel publiek was. Daar had ik wel rekening mee gehouden, maar het viel alleszins mee."