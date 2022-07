Omwonenden vinden N65 'bloedlink': 'Ze rijden als gekken'

De N65 tussen Tilburg en Den Bosch is een 'racebaan'. Van dodelijke ongelukken zoals die van afgelopen vrijdagnacht kijken omwonenden inmiddels niet meer op. Er moet echt een trajectcontrole komen, vinden ze.

Hoofdschuddend kijken Ruud Leijs en Mark Janssen naar de overkant van de weg. Daar is de bloemenzee te zien die is neergelegd voor de 20-jarige Tilburger die vrijdagnacht verongelukte. "In dit stukje van 40 meter zijn er de afgelopen paar jaar wel meer dodelijke ongelukken geweest. En tientallen kleinere ongelukken. Alle bomen hier hebben schade", legt Leijs uit.

En dat gaspedaal wordt vaker wel dan niet harder ingedrukt dan 80 kilometer per uur zoals is aangegeven, stelt hij. "Ze rijden hier gemakkelijk 120."

"Het probleem is dat mensen precies weten waar de flitspalen staan. Ze houden dan in en zodra ze voorbij die paal zijn, gaat het gas er weer op", zegt Leijs.

Leijs woont al 35 jaar samen met zijn vrouw in zijn boerderij aan de Bosscheweg die pal langs de N65 ligt. Janssen woont in het huis ernaast. Er zit een berm van een meter tussen de Bosscheweg en de N65.

Dat maakt Leijs en zijn buurman ook wel bang, "Er zit geen vangrail of iets tussen de N65 en onze weg. Ik ben weleens bang dat ze zo mijn huis binnenrijden", zegt Janssen.

En dat is bijna ook gebeurd twee jaar geleden. Een vrachtwagen reed toen door de berm tegen de boom in de voortuin.

"Moet je voorstellen als die boom daar niet had gestaan en je zat een kopje thee in de woonkamer te drinken. Dan was je klaar geweest." De schade viel uiteindelijk mee, maar de schrik zit er sindsdien behoorlijk in.