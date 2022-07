Gezocht én gevonden: havenmeesters voor pittoresk jachthaventje aan de Maas

Na een intensieve zoektocht is het gelukt: jachthaven ’t Stukske in Waalwijk heeft voor het resterende deel van de zomer twee koppels gevonden, die de taak van de havenmeesters Jozef en Crista toch kunnen overnemen. “Na een oproep op de app en website van Omroep Brabant, dat we enorm omhoog zaten, heeft zich een Brabants en Belgisch koppel aangemeld”, vertelt Crista Klerx. “We zijn heel blij dat zij voor de rest van de zomer onze taak van havenmeester op zich willen nemen. Ons jachthaventje kan open blijven.”

Het was begin mei min of meer een noodkreet, de kleine en pittoreske jachthaven ’t Stukse aan de Bergsche Maas zocht een beheerdersechtpaar voor het tweede gedeelte van de zomer. “De eerste drie maanden van het seizoen hebben mijn man Jozef en ik zoals altijd de taak van havenmeester op ons genomen, maar voor het tweede gedeelte van de zomer was er niemand te vinden”, aldus Crista Klerx. “Na ons verhaal op Omroep Brabant was het wel raak, vanuit Portugal reageerden onder meer Gerard en Thea Vermeulen die met hun camper als nomaden door Europa trekken.”

“Ik heb op mijn telefoon de app van Omroep Brabant staan”, vertelt Theo, die oorspronkelijk afkomstig is uit Halsteren. “Ik las het verhaal over de zoektocht naar een havenmeesters-koppel toen we met de camper in Portugal waren. We hebben gereageerd, we waren welkom en zijn met de camper ‘spoorslags’ teruggereden naar Nederland. Inmiddels hebben we de eerste week als havenmeesters er al opzitten. Het bevalt heel goed en de leden zijn ook heel blij dat zich weer nieuwe mensen hebben aangemeld.”

“Je verblijft hier wel 24 uur per dag en zeven dagen per week en een vet salaris is er niet bij”, vertelde Crista Klerx nog in het voorjaar. “Het is vrijwilligerswerk tegen een geringe vergoeding voor onze vereniging. Het is hier vooral gemoedelijk, kleinschalig en ons kent ons. Het is Brabants."

Traditiegetrouw zijn het havenmeesters-koppel Jozef en Crista nu al van plan om de eerste maanden van het nieuwe seizoen (2023), de taak van havenmeesters op zich te nemen. Gerard Vermeulen kan daar echter nog geen zinnig woord over zeggen. “We draaien pas een weekje, dus dat weten we nog niet. Daar kunnen we nog geen uitlatingen over doen.”

Nu Jozef en Crista de werkzaamheden en toezicht in het kleine jachthaventje met een gerust hard hebben kunnen overlaten aan Gerard en Thea, gaan ze zelf ook op vakantie. Alhoewel: Crista gaat fietsend op pad met een vriendin.

