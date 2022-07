PSV huurt Engelse jeugdinternational Jarrad Branthwaite van Everton

PSV heeft de selectie aangevuld met de Engelse jeugdinternational Jarrad Branthwaite. De 20-jarige verdediger van Everton sluit na het weekend aan bij het team van Ruud van Nistelrooij.

“Omdat Olivier Boscagli minimaal tot de winterstop niet in actie kan komen, wilden we een linksbenige centrale verdediger met kwaliteit op huurbasis aan de selectie toevoegen. Jarrad voldoet aan al die eisen”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong op de clubwebsite.

“Het is een speler met veel lengte en hij is fysiek sterk. Hij heeft opbouwende kwaliteiten en is goed bij een-op-eensituaties. Het is een voordeel dat Marcel Brands Jarrad goed kent uit zijn periode bij Everton. Daarom wisten we dat het mogelijk was om hem een seizoen te huren.”

