Spookrijder die met 130 over A58 en A16 reed, maakte 'foutje'

De man die zondagavond als spookrijder over de snelwegen A58 en A16 reed, heeft bekend dat hij een foutje heeft gemaakt. Hij zei na de aanhouding door de politie dat hij geen afritten was tegenkomen om de weg te verlaten. Volgens de politie zijn er 'wonderwel geen doden of gewonden gevallen.'

De man reed vanaf St. Willebrord op de A58 richting Breda en daarna op de A16 in de richting van Hazeldonk over de verkeerde weghelft. Het ging volgens de politie om een 'oudere man'. Bijna ongelukken veroorzaakt

Onderweg werd 130 kilometer per uur gereden en veroorzaakte de bestuurder bijna een aantal ongelukken. Tegemoetkomend verkeer, waaronder een politiewagen, waarschuwde de bestuurder vergeefs met grote lichten. Minstens drie politiewagens volgden de auto aan de andere kant van de weg, maar de bestuurder reageerde lange tijd niet op de signalen die hem werden gegeven. Uiteindelijk besloot de politie een aantal wagens stil te zetten op de A16 bij Hazeldonk, waarbij de agenten zich op een veilige plek opstelden. 'Had anders kunnen aflopen'

"Gelukkig stopte de bestuurder hierop en is hij uit zijn wagen gehaald. Dit had zo anders kunnen aflopen", zo meldt een woordvoerder. Hij was blij met de alertheid van de andere weggebruikers. De spookrijder heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gaat onderzoeken of en wanneer hij weer achter het stuur mag gaan zitten. Hierbij wordt ook gekeken naar het beeldmateriaal van de politie en het proces-verbaal dat tegen de man is opgemaakt.