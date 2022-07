Hardwell neemt zijn oma mee naar het grootste dancefestival ter wereld

Hardwell maakte dit jaar z’n comeback na ruim drie jaar sabbatical. En met een nieuwe wereldtournee en een nieuw album staat hij nu weer volop in de schijnwerpers. Dit weekend stond hij op Tomorrowland in het Belgische Boom, met een heel bijzondere gast: zijn oma van 84.

Zijn oma was nog nooit mee geweest naar een optreden van haar beroemde kleinzoon. “Waarom ga je niet mee”, vertelde de Bredase DJ (34) aan RTL Boulevard over de trip naar Tomorrowland. “Ze kijkt al mijn sets op Youtoep, zoals ze zelf heel netjes zegt. Maar ik zei, kom maar een keer live kijken.”

Hardwell weet wel wat zijn oma het liefste hoort: “De Hardwell bootleg van Abba”, lacht hij.

De oma van Hardwell kan de komende tijd nog vaak mee met haar kleinzoon. Hardwell treedt op over de hele wereld, van Ibiza, Noord- en Zuid-Amerika tot aan het Verre Oosten.

Op 3 december is Hardwell weer eens in Nederland voor een show, in het Ziggo Dome in Amsterdam. Misschien is dat ook wel een goed optreden om zijn oma weer eens mee naar toe te nemen.

Bekijk hieronder het optreden van Hardwell op Tomorrowland: