Geen trajectcontrole N65: 'Te ingewikkeld door kruispunten en stoplichten'

Er komt geen trajectcontrole op de N65, de weg tussen Tilburg en Den Bosch. Dat zeggen het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat. Afgelopen week verongelukte op die weg een 20-jarige Tilburger. Mensen die aan de weg wonen, willen dat er trajectcontrole wordt ingevoerd, maar volgens Rijkswaterstaat is dat daar niet de oplossing.

Volgens bewoners van de Bosscheweg in Berkel-Enschot, die parallel loopt aan de N65, wordt er veel te hard gereden op de weg. De vijf flitspalen tussen Tilburg en Den Bosch houden automobilisten niet aan de toegestane 80 kilometer per uur.

Maar Rijkswaterstaat houdt alle ongelukken bij en constateert dat de weg niet onveiliger is dan andere wegen. “Trajectcontrole is ook niet altijd de meest effectieve oplossing en in dit geval ook erg ingewikkeld”, zegt een woordvoerder. “Dat komt door de kruispunten en verkeerslichten waardoor verkeer regelmatig moet stoppen.”

Dure manier van snelheidscontrole

Met trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid gemeten tussen twee punten op een weg. Bestuurders kunnen dan niet afremmen voor een flitspaal en daarna toch weer heel hard doorrijden.

Volgens de omwonenden van de N65 gebeurt dat nu heel vaak. Het Openbaar Ministerie zegt dat er maar een beperkt aantal wegen trajectcontrole kunnen krijgen. Het is een nogal dure manier om de snelheid te controleren, zo blijkt.

Rijkswaterstaat laat weten dat Rijk en provincie wel een aantal maatregelen gepland hebben om de weg bij Berkel-Enschot veiliger te maken: het plaatsen van geleiderail en het verharden van een deel van de berm. Die maatregelen hangen samen met de omvangrijke reconstructie van de N65 bij Vught en Helvoirt. Die start als alles goed gaat in 2023.

