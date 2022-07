Zwembaden trekken alles uit de kast om open te blijven met deze hitte

Uitzendkrachten, onderlinge personeelswissels of een beroep doen op kennissen van medewerkers: zwembaden trekken alles uit de kast om ondanks personeelstekorten open te blijven. De hitte van deze week doet een schepje bovenop de drukte en dat is voor de baden extra uitdagend. "We moeten geen twee zieken hebben."

Corné Verschuren & Evie Hendriks Geschreven door

Het kwik schiet deze week in een snelvaart omhoog en daarmee is de behoefte aan een verkoelende plons in een zwembad groot. Dat merken buitenbaden goed ondanks dat de schoolvakantie nog moet beginnen in het zuiden. Daarom hebben ze bij het buitenbad Wolfslaar in Breda versterking gekregen van de badmeesters die normaal gesproken bij de binnenbaden staan. "We hebben deze maandag op sommige momenten meer dan 1100 bezoekers geteld. Een lekker druk dagje. Er is voldoende toezicht bij de baden. Gelukkig hebben we het met eigen mensen kunnen opvangen. We hebben zin in de komende dagen."

"Badmeesters houden soms de sanitaire gebouwen schoon."

Het doorschuiven van personeel gebeurt ook bij Molecaten Park Bosbad in Hoeven. "Wij kunnen mensen van ons binnenbad ook inzetten bij het buitenbad. Daarom hebben wij genoeg opgeleide mensen in huis. Badmeesters moeten soms wel de sanitaire gebouwen schoonhouden", vertelt een woordvoerder van het zwembad. Doorschuiven helpt niet altijd. Daarom boort het personeel van het zwembad zelf verse krachtbronnen aan. "Wij hebben geluk met medewerkers die al jarenlang actief zijn en die brengen altijd weer vrienden of kennissen mee om te helpen." Toch erkent het Bosbad dat zwembaden lastige tijden doormaken. "Het komt door het personeelstekort wel eens voor dat er een langere wachtrij staat bij de ingang of bij de receptie."

"We hebben een beroep gedaan op een uitzendbureau."