Geen selfies met PSV'ers en geen handtekeningen uit angst voor corona

PSV heeft besloten om de spelers rond de open trainingen voorlopig geen handtekeningen uit te laten delen. Ook is het niet mogelijk om selfies te maken met de spelers, meldt de Eindhovense club. Het protocol is ingevoerd op advies van de medische staf.

"We willen niet naïef zijn. Het aantal coronabesmettingen loopt op en dus zijn er ook meer quarantaines. We staan aan de vooravond van enkele cruciale weken en willen geen onnodige risico's lopen. We hopen op begrip voor onze keuze", zegt algemeen directeur Marcel Brands.

"We begrijpen dat onze supporters dicht bij de spelers willen komen en streven er daarom naar wekelijks een open training te organiseren. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de actuele coronasituatie. Het is in niemands belang als we spelers of stafleden moeten missen door een besmetting die voorkomen had kunnen worden."

PSV wachten een aantal belangrijke duels in de voorronden van de Champions League. Maandag werden de Eindhovenaren in de derde voorronde gekoppeld aan de Franse club AS Monaco.

