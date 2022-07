Dierenvoedselbank kan alle baasjes helpen dankzij tijdelijk pand

Door gebrek aan ruimte staan zestig baasjes en hun huisdieren op de wachtlijst bij de dierenvoedselbank, maar binnenkort niet meer. Een Bossche ondernemer schiet tijdelijk te hulp door een ruimte aan te bieden in zijn magazijn. “Het ging allemaal heel snel. Dat had ik nooit verwacht”, zegt Shanon Schepens van de dierenvoedselbank. "Ik ben zo blij dat we eindelijk iedereen kunnen helpen."

Megan Hanegraaf Geschreven door

Vorige maand vertelde Huub uit Den Bosch dat hij door gezondheidsklachten noodgedwongen van een uitkering leeft. Daardoor kan hij zijn twee honden niet altijd geven wat ze nodig hebben. Hij meldde zich aan bij de dierenvoedselbank, maar kwam op een wachtlijst. “Ik geef ze bijvoorbeeld een boterham met goedkope leverpastei uit de supermarkt, omdat ik dierenvoer niet altijd kan betalen. Dan hebben ze in ieder geval geen honger”, vertelde hij toen.

Huub uit Den Bosch met zijn twee honden (foto: Megan Hanegraaf).

Omroep Brabant bracht Huubs verhaal en dat liet Brabanders niet onberoerd, getuige de vele mails en reacties op social media. Iedereen wil helpen. Huub kreeg tientallen zakken met hondenvoer en snacks.

“We kunnen eindelijk grote stappen maken.”

Een tijdelijke oplossing voor Huub was dus snel gevonden, maar voor de dierenvoedselbank niet. De huidige opslag in Gemonde is veel te klein en veel mensen kunnen het voer zelf niet ophalen, omdat ze geen vervoer hebben. Daarom was eigenaresse Shanon Schepens dringend op zoek naar een pand in Den Bosch. Ze kreeg meerdere kleine opslagplekken aangeboden, zoals schuurtjes, garages en zelfs een aanleunwoning. Maar geen plek was groot genoeg als distributiecentrum. Tot een week geleden. Een badkamerspecialist in Den Bosch, Korver Holland, bood haar een tijdelijke ruimte aan. “Een medewerker las bij Omroep Brabant dat wij op zoek waren naar een pand. Later belde de grote baas belde mij op en vroeg wat wij zochten”, zegt ze. “Een dag later ging ik kijken of de ruimte geschikt was. En dat was zo. Ik ben heel blij met deze tijdelijke oplossing, want nu kunnen we eindelijk grote stappen zetten.”

“Ik vind het fijn dat het voer nu op de juiste plekken komt.”