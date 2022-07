Zwaargewonde toezichthouder festival Smèrrig vermoedelijk van vlot geduwd

De toezichthouder die afgelopen weekend zwaargewond raakte na een val van een vlot op festival Smèrrig in Den Bosch is waarschijnlijk geduwd. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De 50-jarige vrouw hield toezicht op het gebruik van het vlot. Ze liep bij de val, waarbij ze in het water belandde, diverse botbreuken op. Of ze ook het bewustzijn verloor, is de politiewoordvoerder niet bekend.

De vrouw is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis.

'Neem contact op!'

"Er moeten mensen zijn die meer weten!", benadrukt de politie. "Er waren veel mensen aanwezig. We willen graag weten wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was. We willen degene vinden die de vrouw geduwd heeft. Neem met elk klein beetje info of vermoeden contact met ons op."

Festival Smèrrig werd zaterdag en zondag gehouden op en rond het Engelermeer.