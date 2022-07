Niek Moonen en zijn attractie Toxic zijn klaar voor de Tilburgse Kermis

Niek en zijn zoon Niek, beiden met een groot hart voor de kermis. (Foto's: Karin Kamp) Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Niek met zijn vrouw Rebecca en zoon Niek. (Foto: Karin Kamp) Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Volgende Vorige 1/7 Niek en zijn zoon Niek, beiden met een groot hart voor de kermis. (Foto's: Karin Kamp)

De Tilburgse Kermis begint vrijdag en dan is het weer zwieren, zwaaien, schieten en botsen. Net als vroeger, in alle vrijheid, zonder coronaregels. Niek Moonen (43) en zijn gezin bouwden woensdag hun attractie op, de Toxic. Een metershoge thrillride, waarvan er maar één is in Nederland.

De kermis heeft een bijzondere plek in het hart van de Tilburgse familie. Als jong menneke keek Niek al mee hoe zijn opa op de kermis stond met pony's. Ook zijn vader en oom, bekend als de gebroeders Moonen, trokken jarenlang door het land om mensen te plezieren met een ritje in hun attractie.

Vuile handen, hard werken. (Foto: Karin Kamp)

Niek zat als kind op een internaat, maar draaide ieder weekend mee op de kermis. Zo groeide zijn liefde voor het vak. Het is hard werken, waarbij hij dagen maakt van zestien uur. "Als ik in bed rol, is het twee uur, half drie. En toch: ik zou niet anders willen. Het is een manier van leven en voor mij is er geen andere manier."

Foto: Karin Kamp

Zijn attractie Toxic, die hij aanschafte nét voordat de coronacrisis uitbrak, is de enige in Nederland. Een duizelingwekkende rit voor de echte waaghals, waarbij je in een schommelende gondel talloze keren over de kop vliegt. Zelf heeft hij er nog nooit in gezeten. "Mij niet gezien. Maar toen ik de mensen hoorden gillen, wist ik: die moet ik hebben." "Omdat je 'm nergens anders tegenkomt is, ben ik altijd verzekerd van een plekje op de grotere kermissen, zoals Tilburg, Weert, Deventer en Groningen", zegt Niek. "Dat is wel anders als je een meer gangbare attractie hebt, waarvan er al een stuk of zes ingeschreven staan."

Foto: Karin Kamp

"Tilburg is een thuiswedstrijd voor ons, we stonden hier als familie vroeger ook al", aldus de exploitant. "Ik ken er veel mensen. Voor mij is het de mooiste kermis van Nederland." De 17-jarige zoon van Niek, die is vernoemd naar zijn vader, is ook om. Hij is zo veel mogelijk op de kermis te vinden maar moet nog een jaar naar school. Het is de vurige wens van zijn ouders dat hij zijn diploma haalt, maar het liefst is de jonge Niek aan het werk bij de Toxic. "Het maakt me trots. Dat dit vak blijft voortbestaan binnen de familie, dat is heel belangrijk voor ons", zegt zijn vader. "Uiteindelijk krijgt hij ook zijn eigen attractie waarmee hij gaat reizen."

Niek en zijn zoon Niek (foto: Karin Kamp).

Tijdens corona kwam alles stil te liggen. "Dat gaf heel veel stress", blikt de Tilburger terug. "Je hebt net flink geïnvesteerd in een attractie en daar veel geld voor geleend. Dan denk je: wat gebeurt er als het nooit meer wordt zoals het was? Om toch brood op de plank te krijgen, vroegen we een vergunning aan voor een poffertjeskraam. Anderhalf jaar hebben we poffertjes verkocht, dat was onze redding."

Joël reist met Niek mee sinds ze elkaar ontmoetten op de kermis in Groningen. (Foto: Karin Kamp)