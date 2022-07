Hier is het bijna 70 graden kouder dan buiten: 'IJsmuts aanbevolen'

Terwijl buiten de mussen van het dak vallen, doet Wally het bovenste knoopje van zijn jas nog eens goed dicht. Zijn collega op de heftruck heeft zelfs een muts op en dikke handschoenen aan. Het is bijna 30 graden onder nul in de ijsfabriek van IJspaleis in Sprundel en dan zijn winterkleren geen overbodige luxe. “Welkom op een van de koudste plekken in Brabant”, lacht Wally Gijzen, directeur van de ijsfabriek.

Hij heeft dinsdag geen enkele moeite om het hoofd koel te houden. Om naar maar te zwijgen over hittestress: “Het is hier in het vrieshuis bijna 70 graden verschil met de buitentemperatuur”, legt de directeur uit terwijl hij naar de thermometer wijst.

"We draaien nu 16 uur per dag ijs."

In de productiehal waar het schepijs gemaakt wordt, is het nu met 18 graden boven nul ook een stuk behaaglijker dan buiten. Een airco hebben ze hiervoor niet nodig. De ijstaarten en ijsbakjes op de lopende band stralen voldoende koelte uit. Het zijn drukke dagen voor Wally en zijn collega’s. Door de hoge buitentemperaturen is er veel vraag naar de verkoelende ijsjes. “We draaien nu 16 uur per dag en als dit weer lang aanhoudt, zullen we overschakelen naar 24 uur per dag.”

"Ik doe met een ijsje een rondje in de fabriek."

Overigens zijn te hete dagen niet gunstig voor de ijsconsumptie. Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, blijken mensen eerder te kiezen voor een glas water of een koud biertje. “Wij hebben daarom het liefst een zomer waarin warme en koele periodes elkaar afwisselen.” Op deze snikhete dinsdag rollen er een kleine 60.000 bakjes mango-passievruchtenijs van de lopende band in Sprundel. Wally wordt er niet warm of koud van. “Als ik het op kantoor te warm krijg, maak ik met een ijsje een rondje door de fabriek en dan kan ik er weer uren tegenaan.”

Zestigduizend liter ijs komt er dinsdag van de band (foto: Erik Peeters).

Directeur Wally Gijzen in de ijsfabriek (foto: Erik Peeters).