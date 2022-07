Bomen en bushokjes rijden de stad uit, want de Tilburgse Kermis komt eraan

Het centrum van Tilburg verandert vanaf dinsdag van een binnenstad met auto’s, bomen, fietsenrekken en bushokjes in een stad vol kermisattracties. De kermis komt eraan en dus moet er van alles uit het straatbeeld verdwijnen.

Aan de Spoorlaan verdwijnen stoplichten en verkeersborden. Even verderop aan de Heuvelring verdwijnt een bushokje. Het is een van de vier bushokjes die plaats moeten maken voor attracties.

Even later vliegt het bushokje door de lucht, op de vrachtwagen: voor twee weken de stad uit. “En als de kermis klaar is, gaat het in omgekeerde volgorde. Dan hijsen we de betonblokken eruit en kan het bushokje meteen erin geplaatst worden.”

Dat lijkt een grotere klus dan het is: “Deze bushalte kan gemakkelijk gedemonteerd worden. Bij de bouw is rekening gehouden met de Tilburgse Kermis”, legt Paul van der Putten van Van den Bersselaar Constructie uit. “Als het bushokje weg is, wordt de stalen bekisting gevuld met betonblokken, zodat de straat in één keer weer netjes is.”

Even verderop trekt Tonnie een verkeersbord uit de straat. Met zo’n zeventig collega’s is hij sinds zeven uur ‘s ochtends bezig: “Het gaat. De winkeliers zorgen goed voor ons, af en toe komen ze lekker koud drinken brengen. Zo zorgen ze ervoor dat we het volhouden.” Want dat het weer gaat lukken, staat voor Tonnie vast: “We hebben geen corona, dus gewoon vól ervoor gaan”, roept hij enthousiast.

Aan de Spoorlaan komen rond twee uur 's middags de eerste kermisattracties al aan. En dus zitten ook de allereerste kijkers naar de opbouw al klaar.

“Ja, ‘t gà weer beginnen. Volle bak, hè?!”, klinkt het in onvervalst Tilburgs. In zijn scootmobiel zit een man eerste rang in de schaduw. Nu is er nog maar een man of vijf, maar dat gaat snel veranderen: “Direct zijn we met een hele club bij elkaar. Het zijn elk jaar dezelfde. De oudjes, zeggen ze dan”, lacht hij. “Hier geniet ik wel van. Op de kermis zie je me niet, alleen bij de opbouw. En bij het afbreken.”

Maar zo ver is het nog lang niet. De Tilburgse Kermis start vrijdag. De officiële opening is om zeven uur ’s avonds, maar om drie uur ’s middags gaat het al los. En Omroep Brabant is daar natuurlijk bij.