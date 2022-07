Zwembad Wolfslaar sluit eerder na vechtpartijen en seksuele intimidatie

Zwembad Wolfslaar in Breda heeft dinsdag de deuren eerder gesloten dan normaal. Er waren bijna 1500 bezoekers op dat moment. Vanwege de drukte en de hitte waren er meerdere opstootjes, ook werden meisjes lastig gevallen. Om de sluiting goed te laten verlopen, werd de hulp van de politie ingeroepen.

Die kwam met meerdere wagens helpen, zelfs de landelijke eenheid was erbij. De sluiting, rond half zes, is volgens een politiewoordvoerder zonder problemen verlopen. "Het was een preventief verzoek vanuit de beveiliging. We geven hier wel vaker gehoor aan als er geen andere noodmeldingen zijn."

Zwembadmanager Pim de Jager vertelt dat het een heel onrustige dag was. "Er zijn verschillende dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Vechtpartijen en seksuele intimidatie. Meisjes werden lastig gevallen. Als het zo warm is, hebben mensen een korter lontje. De problemen volgden elkaar zo snel op, de sfeer werd steeds grimmiger. We moesten iets doen."

Eerst werden de poorten gesloten, nieuwe bezoekers waren niet meer welkom. "Dat hielp niet afdoende, we hebben toen de horeca gesloten en de drankverkoop stilgelegd omdat mensen vervelend deden tegen ons personeel. Maar uiteindelijk was het rond half zes toch nodig het bad te sluiten om excessen te vermijden."

Gedurende de dag zijn er extra beveiligers opgeroepen. "Maar zelfs als we nog meer beveiligers hadden laten komen, was het uitstel van executie geweest. Ook dan had het bad dicht gemoeten."

Tot hoe laat het zwembad normaliter open is, is afhankelijk van het weer. Bij warm weer blijft het bad doordeweeks normaal gesproken tot acht uur in de avond open. In totaal is het bad dinsdag bezocht door 2200 mensen, verspreid over de dag. Er is in principe plek voor meer bezoekers, tot 3500 mensen. "Maar bij deze hitte wil niemand in de zon liggen, dus wat de maximum capaciteit is, wisselt."

Breda telt twee openbare zwembaden. Ook kunnen liefhebbers zwemmen bij de Asterdplas en bij de Galderse Meren. Bij de Galderse Meren was het echter zo druk dat de weg daarnaartoe werd afgesloten. De gemeente deed een oproep om niet meer te komen.

