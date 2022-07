Hitteblog: 53 graden in streekbus • te druk bij Galderse Meren

10.25

Bij vijf weerstations in Nederland is de temperatuur dinsdag om tien uur al door de tropische grens van 30 graden gebroken, meldt Weeronline. Het warmst is het in Woensdrecht, daar geeft het kwik nu al 30,7 graden aan. De hoogste temperatuur gemeten in Nederland en Brabant is 40,7 graden. Dat was op 25 juli 2019 op vliegbasis vliegbasis Gilze-Rijen.

De temperatuur stijgt dinsdag een stuk sneller dan maandag, weet Weeronline. "In die zin is de warmte van vandaag wel iets om echt rekening mee te houden en niet hetzelfde als gisteren. De temperatuur komt vandaag op grote schaal in de buurt van onze lichaamstemperatuur en vanavond blijft het heel lang heet."