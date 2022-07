Te heet voor een wandelvierdaagse, maar Noud doet het toch

Wachten op privacy instellingen... Erik Heskens met wandelmaat 'in crime' (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/2 Een onbekend aantal Brabanders begon toch op dinsdag aan de 4Daagse

De Nijmeegse Vierdaagse start een dag later, de organisatie had de eerste wandeldag geschrapt vanwege de hitte. Maar Noud Hendricks uit Bergeijk liet zich niet weerhouden door de organisatie of de hitte. "Ik ben gekomen voor de Vierdaagse en niet de Driedaagse." En hij is niet de enige Brabander die er zo over denkt.

Met nog een half uurtje voor de boeg heeft Noud er nog een stevig tempo in. "Het valt toch wat tegen. Ik heb nu blaren, die heb ik anders nooit. Het is nu een kwestie van gewoon doorlopen en niet stilstaan want dan voel je de pijn."

"Ik heb gezegd dat ik dit ga doen dus dan doe ik dat ook."

Noud had veel redenen om toch deze ochtend om half drie zijn wandelschoenen aan te trekken. "Ik heb me ingeschreven. Ik heb een kamer gehuurd. Ik ben vrij en ik heb thuis gezegd dat ik de Vierdaagse zou lopen. Dus dan doe ik dat ook." Al snapt hij de beslissing van de organisatie wel om de warmste dag te schrappen van het programma. "Zij dragen natuurlijk de verantwoordelijkheid om al die tienduizenden deelnemers veilig over de streep te krijgen. Vandaag ben ik helemaal voor mezelf verantwoordelijk."

"Even met de handdoek door het gezicht en je kunt weer door."