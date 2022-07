Huis in Eindhoven onbewoonbaar door brand, bewoners elders ondergebracht

Een huis aan de Hettenheuvellaan in Eindhoven is dinsdagavond flink beschadigd geraakt door een uitslaande brand op de eerste verdieping. Voor de bewoners is het huis tijdelijk niet bewoonbaar, zij worden elders ondergebracht. Ook de buren slapen in de nacht van dinsdag op woensdag elders.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De brand brak uit rond acht uur dinsdagavond. De bewoners van het huis ontdekten de brand en wisten veilig uit huis te komen. De vlammen sloegen uit het dak aan de voor- en achterkant van het huis. Door de brand kwam er veel rook vrij. De brandweer kwam ter plaatse met drie voertuigen, later kwam er een vierde eenheid bij. Ze schaalde voornamelijk op om ervoor te zorgen dat brandweerlieden tijdig afgelost konden worden. Dat bleek nodig vanwege het warme weer. Ook een hoogwerker werd ingezet, zodat de brandweerlieden de brand van bovenaf konden blussen. Vlammen uit het dak

"Er is vooral veel schade op de bovenverdieping van het huis", laat een woordvoerder weten. Ondanks de inzet van de brandweer, zijn de huizen van de buren ook beschadigd geraakt. "De huizen aan de linker-, en rechterzijde van de brandende woning hebben voornamelijk rook- en waterschade." Daarom worden de bewoners van de drie huizen komende nacht elders ondergebracht. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

Foto: SQ Vision

De brand begon vermoedelijk op de eerste etage van het huis (foto: SQ Vision).

De brandweer zette een hoogwerker in om de brand te blussen (foto: SQ Vision).