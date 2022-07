Automobilist schampt bomen en raakt gewond, motorblok vliegt uit auto

Een man is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto een aantal bomen heeft geschampt. Het ongeluk gebeurde aan de Oude Peelstraat in Helenaveen. Door de klap werd het motorblok uit de auto geslingerd, de bestuurder wist zelf uit het autowrak te komen.

De man is door ambulancepersoneel opgevangen, ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het motorblok lag een paar meter van de auto vandaan op straat.

De man is uiteindelijk in een ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.