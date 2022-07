112-nieuws: vrachtwagen ramt pand • frontale botsing Vlijmen

08.08

In de Merelstraat in Oss is vanochtend een schietpartij geweest. Het is derde schietpartij binnen een week in Oss. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Bij de eerdere schietpartijen in Oss waren twee huizen het doelwit. Het is de tweede keer dat er in de Merelstraat werd geschoten.