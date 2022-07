Opnieuw schietpartij in Oss, derde in een week tijd

In de Merelstraat in Oss is woensdagochtend een huis beschoten. Het is derde schietpartij binnen een week in Oss. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. De schoten werden gelost rond halfzeven, meldt de politie.

Het is de tweede keer in een week tijd dat er in de Merelstraat werd geschoten. Afgelopen donderdag was een huis doelwit. De bewoner van dat beschoten huis was een week ervoor overleden. Een buurtbewoner ging uit van een vergissing, vertelde ze aan Omroep Brabant.

De politie doet woensdag onderzoek na de derde schietpartij (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De dag na de schietpartij in de Merelstraat, was het in de nacht van vrijdag op zaterdag raak aan de Veekraal. Daar werd ook een huis beschoten. Een vrouw was op dat moment thuis, maar raakte niet gewond. Mo (23) doodgeschoten

De schietpartij is enkele tientallen meters afstand van de Leeuwerikhof, waar half april een schietpartij met dodelijke afloop was. De 23-jarige Mo werd vlakbij zijn huis doodgeschoten terwijl hij op zijn scooter zat. Twee mannen van 23 en 26 uit Oss werden opgepakt. De politie was vorige week ook al in de Merelstraat voor onderzoek na een schietpartij.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision