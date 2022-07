Weer huis beschoten in Oss: 'Het is hier al langer onrustig'

Een kogelgat dwars door het keukenraam, het staat haaks op de rust die het autoluwe hofje de Veekraal in Oss uitstraalt. Die rust is echter niet wat het lijkt volgens buurtbewoners.

De schietpartij gebeurde rond halfeen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De bewoonster was toen thuis maar raakte niet gewond. De politie doet momenteel nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ondanks dat het hofje zo rustig is, hebben buurtbewoners maar weinig meegekregen van de schietpartij. Maar echt opkijken van de schoten doen ze ook weer niet.

"Ik vertrouw het allemaal niet meer."

"In het straatje hierachter wordt er gedeald. Je hoort ze dan op scooters ontzettend hard komen aanrijden. Ik heb er weleens iets van gezegd, maar dan krijg je een grote mond en gaan ze een beetje intimideren," zegt een buurtbewoonster. Volgens een ander wordt er ook regelmatig ingebroken in auto's. "Dat is echt iets van de laatste paar weken. Ik heb er een extra stuurslot voor gekocht want ik vertrouw het allemaal niet meer." De Veekraal is een nieuwe wijk aan de rand van Oss met veel verschillende soorten woningen. Zo zijn er eengezinswoningen, maar ook portiekflats en kleine appartementen.

"Ik zie vaak types die hier niks te zoeken hebben."

Een buurvrouw woont in zo'n kleiner appartement en kijkt op het beschoten huis uit. "Ik heb er nooit iets geks gezien. Het is een jonge vrouw die er alleen woont. Maar ik kan je wel vertellen dat het al langer onrustig is hier. Vaak zie ik types die hier weinig te zoeken hebben." Een dag eerder werd ook al een woning aan de Merelstraat beschoten. Dat ligt zo'n twee kilometer verwijderd van de Veekraal. Of de twee schietpartijen verband hebben met elkaar is de politie aan het uitzoeken.